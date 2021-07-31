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Юлія Захарченко |

Аномальная жара в Греции: температура достигнет 44 градусов по Цельсию

Аномальная жара в Греции: температура достигнет 44 градусов по Цельсию

Греческие метеорологи предупредили, что в ближайшие 10 дней на территорию страны нагрянет аномальная и продолжительная жара. Температура воздуха может достичь 44 градусов по Цельсию.

Пиковая волна ожидается в начале следующей недели и продлится по меньшей мере до пятницы, 6 августа. Ночная температура в большинстве районов составит в среднем 28 градусов по Цельсию.

По данным синоптиков, продолжительная аномальная жара в Греции может быть опасной для местных жителей и туристов. Граждан призывают носить головные уборы и всегда брать с собой прохладную воду.

Это будет вторая продолжительная волна тепла в Греции за лето. В июне синоптики 11 дней подряд фиксировали пиковые температуры. По мнению экспертов, жара была самой сильной с 2007 года.

Органы гражданской защиты призывают население, особенно пожилых людей и детей, регулярно пить воду и при возможности избегать солнечных лучей.

По данным экспертов, лесные пожары в Греции могут вновь вспыхнуть в некоторых частях страны. Накануне огонь прошел возле Афин.

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Источник: IBC World News

Фото: Depositphotos

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