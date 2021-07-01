Аномальная жара в Канаде и США: в Ванкувере более 130 смертей из-за теплового удара

Жара не оставляет Соединенные Штаты Америки. В штате Вашингтон температура воздуха повышается уже несколько дней подряд.

Накануне было 42 градуса тепла. Синоптики говорят, что температура еще возрастет. Люди все более активно используют кондиционеры.

Нагрузка на электросети усилилась. В регионах начали отключать электричество, чтобы избежать аварий. В нескольких штатах США объявили пожарную опасность.

Смертельная жара накрыла также и Канаду. В одном из городков она достигла рекордной отметки — 49,5 градуса по Цельсию.

Только в Ванкувере за последние дни зарегистрировали более 130 летальных случаев вследствие тепловых ударов.

В то же время в Калифорнии горят леса. Огонь подступил опасно близко к трассе неподалеку от Лос-Анджелеса, по этой причине дорогу перекрыли.

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