Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Лесные пожары в Турции: Эрдоган объявил районы вспышек огня зонами бедствия

Реджеп Ердоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров в провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе зонами бедствия.

По данным ГЧСЧ, по состоянию на вечер 30 июля, площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате вспышки огня погибли четверо граждан, еще 183 людей пострадали.

Среди них 58 местных жителей госпитализировали в медицинские учреждения. Более сотни домов на территории страны повредил огонь. Спасательные службы взяли под контроль более 35 вспышек пламени, пожарные продолжают ликвидировать еще 20 очагов огня.

В ГЧСЧ отметили, что украинские самолеты вылетели из Одессы в Турцию 30 июля для помощи в ликвидации огня. Вечером того же дня авиалайнеры с опытными специалистами на борту совершили посадку в аэропорту Газипаша Алания.

Всего для тушения пламени на территории Турции привлекли более четырех тыс. cпасателей, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

українські пожежні літаки в Туреччині

Лесные пожары в Турции вспыхнули в среду, 28 июля. Огонь быстро распространился на курортные города — вблизи Анталии и на территории других населенных пунктов.

Читайте
МИД рекомендует украинцам не ездить в некоторые регионы Турции из-за пожаров

Источник: Anadolu Agency

Фото: ГСЧС, Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка