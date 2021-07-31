Лесные пожары в Турции: Эрдоган объявил районы вспышек огня зонами бедствия

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров в провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе зонами бедствия.

По данным ГЧСЧ, по состоянию на вечер 30 июля, площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате вспышки огня погибли четверо граждан, еще 183 людей пострадали.

Среди них 58 местных жителей госпитализировали в медицинские учреждения. Более сотни домов на территории страны повредил огонь. Спасательные службы взяли под контроль более 35 вспышек пламени, пожарные продолжают ликвидировать еще 20 очагов огня.

В ГЧСЧ отметили, что украинские самолеты вылетели из Одессы в Турцию 30 июля для помощи в ликвидации огня. Вечером того же дня авиалайнеры с опытными специалистами на борту совершили посадку в аэропорту Газипаша Алания.

Всего для тушения пламени на территории Турции привлекли более четырех тыс. cпасателей, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

Лесные пожары в Турции вспыхнули в среду, 28 июля. Огонь быстро распространился на курортные города — вблизи Анталии и на территории других населенных пунктов.

Источник: Anadolu Agency