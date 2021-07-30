МИД рекомендует украинцам не ездить в некоторые регионы Турции из-за пожаров

Третий день подряд бушуют лесные пожары в Турции. В результате этого Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в турецкие регионы на Средиземноморском побережье, которые охватил огонь.

Как сообщают в пресс-службе МИД, 28 июля из-за аномально высокой температуры воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции.

В ведомстве также отметили, что в тех регионах самая высокая концентрация туристических объектов. В частности, провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла.

— Это популярные направления для отдыха украинских туристов, — отметили в МИД.

Также подчеркнули, что есть жертвы среди местного населения. Кроме того, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и тому подобное.

— С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы, — призываются в ведомстве.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД советует обращаться на горячие линии консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Из-за масштабных пожаров в Турции погибли четыре человека, пострадали — более 180.

Лесные пожары в стране возникли 28 июля вблизи городка Манавгат.

По предварительным данным, их причиной стала сильная жара. В стране несколько дней подряд наблюдается температура +50.

Подробнее о пожарах в Турции читайте в материале.