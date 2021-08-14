Лидер республиканской партии США призвал Байдена нанести авиаудары по боевикам Талибана

Лидер республиканцев Митч Макконнелл и его коллеги по партии призвали президента США Джо Байдена нанести авиаудары по боевикам движения Талибан.

Республиканцы обвинили администрацию Байдена в срыве запланированного вывода американских войск из Афганистана в последние дни. В своем заявлении сенатор США от штата Кентукки назвал ситуацию в Афганистане катастрофой, вызвавшей гуманитарный кризис. В заявлении Макконнелла говорится, что еще не поздно помешать талибам захватить Кабул.

— Администрация должна действовать быстро, чтобы отразить наступление талибов авиаударами, предоставить критическую поддержку афганским национальным силам обороны и безопасности, защитить столицу, и предотвратить, казалось бы, неизбежное падение города, — добавил он.

Ранее сообщалось, что США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула. Соединенные Штаты отправили в Кабул 3 тыс. своих солдат.

Между тем официальные власти Афганистана подтвердили, что радикальная исламистская организация Талибан захватила город Кандагар на юге.

Кандагар — это уже 12-я по счету захваченная талибами провинция Афганистана из 34.

Кандагар является вторым по величине городом после Кабула, также под контролем боевиков третий по величине город — Герат, все районы Газы и Калаи Нау.

13 августа Великобритания сообщила, что направляет в Кабул 600 военных, которые должны помочь с эвакуацией своих граждан.

Источник: Fox News