Страны Североатлантического альянса соберутся на экстренное заседание в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

Руководители МИД стран Альянса соберутся в эту пятницу, 20 августа.

— Я созвал чрезвычайную виртуальную встречу министров иностранных дел НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход по Афганистану, — написал генсек.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2021

Накануне Столтенберг во время брифинга заявил, что НАТО может ударить по боевикам Талибана, если они будут планировать атаку на страны Альянса.

Ситуация в Афганистане

15 августа радикальная исламская группировка Талибан силой захватила власть в Афганистане и объявила о завершении войны.

Ситуация обострилась после того, как страну покинули американские войска, которые пробыли там 20 лет.

На захваченной территории талибы устанавливают свой режим, известный особой жестокостью к женщинам.

Им запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом и появляться на улице без сопровождения мужчины.

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