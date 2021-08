Страны Североатлантического альянса соберутся на экстренное заседание в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

Руководители МИД стран Альянса соберутся в эту пятницу, 20 августа.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2021