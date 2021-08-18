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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Столтенберг созывает экстренное заседание НАТО из-за ситуации в Афганистане

єнс столтенберг

Страны Североатлантического альянса соберутся на экстренное заседание в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

Руководители МИД стран Альянса соберутся в эту пятницу, 20 августа.

— Я созвал чрезвычайную виртуальную встречу министров иностранных дел НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход по Афганистану, — написал генсек.

Накануне Столтенберг во время брифинга заявил, что НАТО может ударить по боевикам Талибана, если они будут планировать атаку на страны Альянса.

Ситуация в Афганистане

15 августа радикальная исламская группировка Талибан силой захватила власть в Афганистане и объявила о завершении войны.

Ситуация обострилась после того, как страну покинули американские войска, которые пробыли там 20 лет.

На захваченной территории талибы устанавливают свой режим, известный особой жестокостью к женщинам.

Им запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом и появляться на улице без сопровождения мужчины.

Подробнее о ситуации в Афганистане читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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