Северная Корея перезапустила ядерный реактор – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете сообщило, что КНДР, скорее всего, перезапустила ядерный реактор в Йонбене по производству плутония для ядерного оружия.

Реактор не функционировал два с половиной года – с декабря 2018-го.

Но в июле 2021 года стало известно, что реактор сбрасывает воду для охлаждения. Это указывает на то, что он находится в рабочем состоянии.

Кроме того возобновили работу лаборатории по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива, расположенные рядом с ядерным объектом.

При этом инспекторы МАГАТЭ с 2009 года не имеют доступа к Северной Корее. Сейчас Агентство может наблюдать за КНДР в основном с помощью спутниковых снимков.

В Йонбене находится завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценкам экспертов, за год на нем можно производить плутоний для изготовления нескольких ядерных зарядов.