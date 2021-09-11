Судьи по делу о сбитии рейса Малазийских авиалиний МН17 уже составили график для оглашения приговора.

Об этом во время прямого включения в эфире Свободы слова Савика Шустера заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

– Прокуроры в ноябре 2021 года скажут свою заключительную речь. Судьи уже составили график, когда они могут вынести приговор. Это может быть либо сентябрь, либо ноябрь, либо декабрь 2022 года, – сказала генеральный прокурор.

Кроме того, Ирина Венедиктова попросила не мешать работать прокурорам Нидерландов.

– Они очень честно и профессионально выполняют свою работу, чтобы можно было уложиться в сроки, которые поставили в суде, – пояснила она.

Рассказала генпрокурор и о том, как прошло общение с родственниками погибших.

– Когда вы видите глаза пожилых людей… Они потеряли в том самолете и детей, и внуков. Это для них не просто печаль, не просто боль. Это для них жизнь без жизни, – заметила она.

Отметила Ирина Венедиктова и работу представителей Фонда родственников погибших.

– Они видят свою миссию в том, чтобы такого больше не происходило ни с какими самолетами ни в одной части нашей планеты, – сказала генеральный прокурор.

Рейс Малазийских авиалиний МН17 был сбит над оккупированным Донбассом в июле 2014 года.

Все пассажиры рейса погибли, а следствие установило, что самолет был сбит из российского комплекса Бук.

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