Генпрокурор Ирина Венедиктова посетила судебное заседание в Гааге по делу о сбитом рейсе МН17.
На этой неделе в комплексе юстиции Схипхол начался блок слушаний, во время которого выступали близкие и родные погибших в этой авиакатастрофе.
— Это самая тяжелая и самая эмоциональная часть этого важнейшего судебного процесса, за которым следит весь мир. Боль этих людей и их надежда на правосудие побуждает всех нас работать активнее, — поделилась впечатлениями генпрокурор.
По словам Венедиктовой, она является руководителем совместной следственной группы от Украины, и для нее было очень важно показать семьям погибших, что Украина продолжает работу и стремится к справедливости.
Во время визита генеральный прокурор пообщалась с руководством Фонда родственников погибших и почтила память жертв катастрофы, возложив цветы к мемориалу.
Венедиктова отметила, что судебный процесс продолжается, и происходит он чрезвычайно быстро.
— Заключительное слово прокуроры скажут в ноябре, решение мы ожидаем уже в следующем году, — рассказала Венедиктова.
Катастрофа МН17
Рейс Малазийских авиалиний МН17 был сбит над оккупированным Донбассом в июле 2014 года.
Все пассажиры рейса погибли, а следствие установило, что самолет был сбит из российского комплекса Бук.
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