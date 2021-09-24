Грета Тунберг возглавит немецкие климатические протесты перед выборами

Шведская активистка Грета Тунберг намерена принять участие в демонстрации движения Fridays For Future в Берлине.

Ожидается, что она выступит у Рейхстага.

Сегодня, 24 сентября, движение проводит глобальную забастовку, в которой участвуют экологические активисты в разных странах, в Германии акции запланированы в более 350 местах.

По словам Тунберг, демонстрация не является частью предвыборной кампании какой-либо партии.

— Мы не лоббисты Зеленых, — заявила активистка.

По ее словам, демонстрации призваны прежде всего привлечь внимание людей к проблемам климата.

— Политические партии не восприняли климатическую катастрофу достаточно серьезно, — заявила руководитель немецкого отдела группы Луиза Нойбауэр.

Она отметила, что Германия, как один из крупнейших в мире производитель парниковых газов, несет огромную ответственность за смену разрушительной тенденции.

— Вот почему мы называем это выборами века, — сказала она.

Она надеется, что митинг придаст ее партии вдохновения перед выборами следующего правительства, которое станет правительством климата.

Напомним, в ФРГ 26 сентября состоятся парламентские выборы. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель выступила с речью во время заседания Бундестага.

Она говорила о предотвращении изменения климата, развитии зеленой энергетики и борьбе с терроризмом и кибератаками.

Между тем Меркель назвала предстоящие парламентские выборы в Германии выбором направления развития страны. Также она агитировала за своего однопартийца Армина Лашета.

Немецкий канцлер предостерегла от возможного союза Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых с Левой партией.

Источник: France24

Фото: Greta Thunberg