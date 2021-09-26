В воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят парламентские выборы: граждане страны будут выбирать новый состав Бундестага. Эти выборы определят, кто станет следующим канцлером страны вместо Ангелы Меркель.

Сегодняшние выборы, без преувеличения, знаменуют конец эпохи: Меркель уйдет с должности канцлера после 16 лет управления страной.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра, а закроются в 18:00. После этого ожидаются первые результаты экзит-полов.

Проголосовать на выборах смогут около 60,4 млн немецких граждан (примерно 2,8 млн сделают это впервые).

Избирательный процесс проходит по смешанной системе. Согласно данным избирательной комиссии, значительное количество граждан проголосуют по почте (ожидается, что этот показатель может достичь 40%).

Кто будет соревноваться за места в Бундестаге?

На парламентских выборах соревнуются 47 партий.

При этом результат избирательной гонки остается непредсказуемым, поскольку разрыв между ключевыми партиями-конкурентами – консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) сократился до 1%.

По данным опроса издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, партию СДПГ во главе с кандидатом в канцлеры – Олафом Шольцем поддерживает 26% избирателей.

А блок ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом имеет 25% поддержки. На третьем месте находится партия Зеленых и их кандидат на пост канцлера Анналена Бербок (16% поддержки).

За Свободную демократическую партию готовы отдать голоса 10,5% избирателей. Рейтинг правопопулистской Альтернативы для Германии составляет 10%, Левой партии – 5%.

В опросе, проведенном институтом социологических исследований Forsa, СДПГ опередила ХДС/ХСС с показателями 25% против 22%. На третьем месте – партия Зеленых с 17% поддержки.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: SPD 25 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 17 % | FDP 12 % | AfD 10 % | DIE LINKE 6 % | FREIE WÄHLER 3 % | Sonstige 5 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/QebW8kam1g#btw21 #btw2021 pic.twitter.com/fK5GQzuo52 — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 24, 2021

Немало избирателей во время последних социологических исследований сообщили, что не определились, за кого голосовать.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан принять участие в выборах, отметив, что каждый голос имеет значение.

– Кто бы ни принял участие, будет услышан, кто не голосует, позволяет другим решать за них, — подчеркнул он.

Нынешний состав Бундестага насчитывает 709 депутатов (это рекордное количество). По закону, минимальное количество мандатов составляет 598. Ожидается, что в следующем парламенте количество депутатов вновь возрастет.

Кто претендует на пост канцлера?

Нынешняя канцлер Германии Ангела Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на нынешних выборах. Во главе федерального правительства она находилась в течение 16 лет.

Ключевых кандидатов на замену трое:

• Армин Лашет из партии Меркель ХДС/ХСС;

• действующий министр финансов Германии Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию;

• Анналена Бербок от партии Зеленых.

Во время предыдущих избирательных кампаний предпочтение обычно получали Христианско-демократический союз и социал-демократы, набирая более 30%, а иногда более 40% голосов. В этом году избирательная кампания отличается значительной поддержкой Зеленых.

Голосование непосредственно за кандидатуры на пост канцлера от различных политических сил не происходит.

После выборов вновь избранные депутаты Бундестага выберут канцлера, который сформирует следующее правительство Германии. Соответствующая сессия должна состояться не позднее чем через 30 дней после выборов (то есть не позже 26 октября).

Пока Бундестаг не изберет нового канцлера, Ангела Меркель останется на посту как исполняющая обязанности главы правительства.

Источник: Spiegel, Associated Press, ВВС, Deutsche Welle

Фото: Associated Press