Ангела Меркель уходит: кто кандидаты на выборах в Германии и какой их рейтинг

До старта голосования в Германии осталось меньше суток. Предвыборная гонка вошла в финальную стадию. И партия Меркель Христианско-демократический союз сейчас не лидер социологических опросов, она лишь на втором месте.

Ведет на выборы соратник Меркель — Армин Лашет. Его кампанию канцлер активно поддерживала.

Избирателям партия Меркель может предложить все ту же умеренную и прогнозируемую политику, к которой они привыкли. И отсутствие желания к изменениям сейчас, видимо, самая слабая сторона ХДС, считают эксперты.

Сохранить контроль над властью христианские демократы снова могут в составе так называемой большой коалиции — вместе с социал-демократами. Однако от этого союза немцы очень устали.

И у социал-демократов куда больше желания править бал самостоятельно. СДПГ — триумфаторы предвыборных рейтингов. Так лидер политической силы Олаф Шольц может занять пост канцлера — впервые за 16 лет после Герхарда Шредера. Политический наставник ныне председатель совета директоров компании Роснефть. А самого Шольца часто называют “другом Кремля”. И такой результат гонки может стать худшим для Украины.

Те в Германии, кто хочет ощутимых изменений, поддерживают политические силы вроде свободных демократов или зеленых.

Зеленые совершили прорыв весной, когда вырвались в лидеры политической гонки. Однако кандидат в канцлеры допустила несколько серьезных промахов.

Зеленые, вероятно, станут участниками одной из коалиций и будут претендовать на пост министра иностранных дел. Для Украины важно, что они являются противниками работы газопровода “Северный поток-2”. Вопрос лишь в том, насколько влиятельным будет их голос в правительстве. А это зависит как от результата выборов, так и от будущих политических торгов.

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