Беларусь может стать единой военной базой с РФ — Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если нужно будет, то страна превратится в единую военную базу с Россией.

Об этом Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании CNN.

— Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу с Россией. Военную базу. Для того, чтобы противостоять агрессии, если вдруг вы на это решитесь или ваши соседние государства. Вы это должны четко понимать, — заявил он.

Также в самопровозглашенного президента Беларуси спросили, не превратится ли страна на западный форпост РФ. На что он ответил: Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в форпост России, тогда зачем вы проводите эту бессмысленную политику?.

Как отметил Лукашенко, Беларусь уже давно является форпостом, но не РФ, а Союзного государства Беларуси и России.

— У нас создана на этом западном направлении единственная фактически армия, единственная вооруженная группировка, которой руководит белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать, — добавил он.

По его словам, в случае возникновения угроз, форпост будет создан в течение месяца.

В начале сентября Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь планирует запастись военной техникой из России.

По его словам, уже заказали десятки самолетов, вертолетов и системы противовоздушной обороны. Лукашенко отметил, что такая современная техника очень нужна Беларуси, однако для чего именно — не сказал.

В то же время пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Беларусь превращается в военную базу России.

Как он говорил, Лукашенко усвоил шаблоны пропагандистской риторики Кремля относительно угроз со стороны стран Запада и Украины и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине.