Білорусь перетворюється на військову базу Росії – МЗС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко засвоїв шаблони пропагандистської риторики Росії щодо загроз з боку країн Заходу та України й просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Ще раз стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь на суцільну військову базу Росії, – сказав він.

Ніколенко додав, що саме з боку Росії сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі та дружнього білоруського народу.

– Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії – ось над чим варто насправді задуматися в Мінську, – підкреслив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що Україна ніколи не втручалася і не буде втручатися в справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не буде створювати ніяких загроз для безпеки білоруського народу.

Нагадаємо, Лукашенко на нараді з силовим блоком 27 вересня в Мінську заявив про стурбованість Білорусі та Росії ситуацією на кордоні з Україною. За його словами, в Україну нібито “тягнуть” війська НАТО і створюють американські бази.