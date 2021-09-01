Білорусь збирається закупити у РФ військову техніку – Лукашенко
Білорусь планує запастися військовою технікою з Росії. Про це 1 вересня повідомив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.
За його словами, вже замовили в Росії десятки літаків, гелікоптерів і системи протиповітряної оборони. Правда, скільки буде коштувати таке озброєння – не розповів.
Лукашенко запевнив, що така сучасна техніка дуже потрібна Білорусі, але не уточнив, з ким буде воювати. Вже 9 вересня російський і білоруський президенти знову зустрінуться в Москві. Підпишуть указ про інтеграцію Росії та Білорусі.
Кілька років вони обговорюють створення єдиного парламенту та уряду в рамках Союзної держави. Правда, проекти документів по практично поглинання Кремлем сусідній Білорусі ніде не публікують.
Відомо, що уряди двох країн виробили понад 30 дорожніх карт в рамках можливого об’єднання. Згодом ці дорожні карти перетворилися на так звані союзні програми, і їх залишилося 28.
Лукашенко не бачить в цьому ризиків втрати суверенітету Білорусі. За його словами, у Росії та Білорусі будуть збудовані такі відносини, яких немає ні в федеративних, ні в унітарних державах.