В субботу, 2 октября, в Грузии начались местные выборы, что проходят на фоне политической нестабильности. Накануне в стране задержали третьего президента Михеила Саакашвили, который призывает своих сторонников поддержать грузинскую оппозицию.

Как пишет портал Новости-Грузия, голосование началось в 08.00 по местному времени и продлится до 20.00. Эти выборы рассматривают как референдум о доверии к правящей партии — Грузинская мечта.

Голосование, в частности за мэра Тбилиси, проходят на фоне политического кризиса, который начался в Грузии после парламентских выборов в 2020 году. Тогда же оппозиция заявляла, что они были сфальсифицированы.

Так, главная оппозиционная партия Единое национальное движение не признала результаты голосования, согласно которым Грузинская мечта набрала 48% поддержки.

Сторонники оппозиции требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу Центрального избирательного комитета — Тамару Жвания.

Решить политкризис в Грузии пытались и представители Евросоюза. При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля правящая и оппозиционная партия достигли определенного компромисса.

Таким образом было подписано соглашение, согласно которому оппозиция должна была вернуться в парламент, а партия власти обязалась провести досрочные парламентские выборы, если не получит минимум 43% голосов на местных.

Однако уже летом Грузинская мечта вышла из соглашения, но оппозиция убеждена, что это не отменяет договоренности о 43%.

Между тем мировые аналитики считают, что местные выборы могут стать поводом для протестов, если Грузинская мечта наберет меньше голосов и откажется от проведения выборов в парламент.

За что задержали Саакашвили в Грузии

1 октября Михеила Саакашвили задержали на территории Грузии. Он вернулся на родину впервые за восемь лет. Саакашвили призвал своих сторонников 2 октября прийти на выборы, чтобы спасти Грузию.

В то же время МВД возбудило производство против Саакашвили за незаконное пересечение границы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Последний раз он находился в этой стране в 2013 году после поражения на выборах. После того, как Саакашвили покинул Грузию, прокуратура возбудила ряд уголовных дел против него, за которые политика заочно осудили.

Уже в 2015 году власти Грузии лишили гражданства Саакашвили. Таким образом он стал гражданином Украины.

Отметим, что Саакашвили является председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Источник: Новости-Грузия