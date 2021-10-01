Колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі затримали на батьківщині. Про це повідомив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі під час спеціального брифінгу.
Він зазначив, що Саакашвілі помістили у пенітенціарний заклад.
— Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхаїла Саакашвілі на найвищому рівні. У наших правоохоронних структур заздалегідь була інформація про його переміщення – від України до Грузії. Цей процес був під повним контролем, – сказав Гарібашвілі.
Прем’єр-міністр Грузії подякував очільнику МВС Вахтангу Гомелаурі та керівнику Служби державної безпеки Григолу Лілуашвілі.
Видання Грузія Online зазначає, що Саакашвілі затримали не на кордоні, а вже у країні, куди він проник потайки. Точне місце його затримання міністри не назвали.
За інформацією деяких представників ЗМІ, спецоперація із затримання екс-президента була проведена в одному з районів Тбілісі, проте офіційних підтверджень поки немає, як і інших доказів затримання екс-президента Грузії.
Повернення Саакашвілі
Саакашвілі оголосив про своє повернення до Грузії зранку, 1 жовтня. У соціальних мережах він виклав відео, в якому заявив, що перебуває у Батумі, а у неділю збирається поїхати у Тбілісі.
— Доброго ранку, Грузіє. Уже з Грузії вісім років потому, – написав Саакашвілі.
Водночас у МВС Грузії та правлячій партії Грузинська мрія заявили, що Саакашвілі не перетинав державний кордон і перебуває в Україні.
Спершу Саакашвілі повідомляв про намір прибути до Грузії 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів влади. За його словами, у цей день вирішується доля його країни і він не може спостерігати за цим осторонь.
Джерело: Грузія Online