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Юлія Захарченко |

МВС Грузії порушило провадження проти Саакашвілі за незаконний перетин кордону

МВС Грузії порушило провадження проти Саакашвілі за незаконний перетин кордону

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило кримінальне провадження проти третього президента цієї країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві Генеральної прокуратури Грузії. За даними установи, кримінальну справу відкрили через незаконний перетин кордону.

У прокуратурі зазначили, що відповідальність за це передбачена статтею 344 (Незаконний перетин державного кордону) Кримінального кодексу Грузії.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до п’яти років. Наразі слідство триває.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали на території цієї країни вчора, 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років.

Востаннє він перебував у Грузії у 2013 році після поразки на виборах. Він поїхав з країни, після чого прокуратура порушила низку кримінальних справ проти нього, за які політика заочно засудили.

У 2015 році Грузія позбавила громадянства Міхеіла Саакашвілі. Після цього він став громадянином України.

На затримання Саакашвілі відреагував Офіс президента України. Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що Україна уважно стежить за ситуацією з затриманням Саакашвілі, який є головою виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Фото: УНІАН

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