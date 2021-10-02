Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило кримінальне провадження проти третього президента цієї країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві Генеральної прокуратури Грузії. За даними установи, кримінальну справу відкрили через незаконний перетин кордону.

У прокуратурі зазначили, що відповідальність за це передбачена статтею 344 (Незаконний перетин державного кордону) Кримінального кодексу Грузії.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до п’яти років. Наразі слідство триває.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали на території цієї країни вчора, 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років.

Востаннє він перебував у Грузії у 2013 році після поразки на виборах. Він поїхав з країни, після чого прокуратура порушила низку кримінальних справ проти нього, за які політика заочно засудили.

У 2015 році Грузія позбавила громадянства Міхеіла Саакашвілі. Після цього він став громадянином України.

На затримання Саакашвілі відреагував Офіс президента України. Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що Україна уважно стежить за ситуацією з затриманням Саакашвілі, який є головою виконавчого комітету Національної ради реформ України.