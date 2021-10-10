Задержанный третий президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о своих отношениях с народным депутатом Елизаветой Ясько. По словам политика, он чувствует себя благословенным с ней.

Об этом Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Гражданин Украины рассказал, что его предыдущие отношения завершены.

— Уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви. Я чувствую себя благословенным, — отметил Саакашвили.

По его словам, от благодарен Сандре Рулофс из Нидерландов за невероятную совместную жизнь. Однако политик заявил, что сейчас ведет гораздо более масштабную борьбу, поэтому будет продолжать голодовку.

По словам Саакашвили, он относится к этому очень серьезно, поэтому настроен дойти до конца.

Задержание Саакашвили в Грузии

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали Михеила Саакашвили, который ранее был президентом этой страны. Политик вернулся на родину впервые с 2013 года.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное производство против Саакашвили за незаконное пересечение государственной границы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть будет работать, чтобы вернуться Саакашвили, потому что он — гражданин Украины.

Фото: Михеил Саакашвили