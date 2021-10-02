Депутат от фракции Слуга народа Елизавета Ясько сделала заявление в отношении экс-президента Грузии Саакашвили, которого 1 октября задержали на родине.

На своей странице в Facebook Ясько написала, что “они вместе и любят друг друга”.

— Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство — это благородное дело!

На видео Саакашвили говорит на английском, грузинском и украинском языках.

— Я думаю, что просто надо сказать, что мы вместе, что мы влюблены в друг друга, что у нас совместная жизнь. Хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам, — отметил Саакашвили украинский.

Ясько обратилась к Владимиру Зеленскому, премьер-министру Дениса Шмыгалю, Министерству иностранных дел и другим организациям с просьбой защитить Саакашвили, который является гражданином Украины.

Елизавета Ясько — народный депутат Украины от фракции Слуга народа. Она является членом парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Также Ясько — председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

В 2019-2021 годах Ясько возглавляла украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Рады Европы.

Ясько занимается продюсерской деятельностью.

Задержание Саакашвили

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси по возвращении на родину. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что для этого провели специальную операцию на высоком уровне.

Саакашвили доставили в СИЗО в город Рустави. В 2018 году Грузии его заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

На задержание Михеила Саакашвили уже отреагировали в Украине. МИД сообщил, что вызвало руководителя посольства Грузии в Украине для разъяснений.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сообщил, что глава государства обеспокоен ситуацией. Украинские консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили необходимую помощь.