Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное производство против третьего президента этой страны Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии. По данным учреждения, уголовное дело открыли из-за незаконного пересечения границы.

В прокуратуре отметили, что ответственность за это предусмотрена статьей 344 (Незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Грузии.

Эта статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. В настоящее время следствие продолжается.

Задержание Саакашвили в Грузии

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали на территории этой страны вчера, 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет.

Последний раз он находился в Грузии в 2013 году после поражения на выборах. Он уехал из страны, после чего прокуратура возбудила ряд уголовных дел против него, за которые политика заочно засудили.

В 2015 году Грузия лишила гражданства Саакашвили. После этого он стал гражданином Украины.

На задержание Саакашвили отреагировал Офис президента Украины. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что Украина внимательно следит за ситуацией с задержанием Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.