В Европейском Союзе ввели санкции еще против восьми человек за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Совета ЕС.

– Совет Европейского союза сегодня решил наложить ограничительные меры на еще 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в сообщении.

Среди лиц, попавших в список санкций ЕС, есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики, ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно захваченном украинском Крыму и Севастополе.

– Эти лица принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя, — подчеркивается в сообщении.

Так, под санкции Евросоюза попали как россияне, так и лица, ранее имевшие гражданство Украины:

• Михаил Николаевич Белоусов – судья так называемого Киевского районного суда Симферополя. В Совете ЕС отметили, что он принимал решения по политически мотивированным делам против противников оккупации Крыма.

• Андрей Николаевич Долгополов – глава так называемого Киевского районного суда Симферополя; принимал незаконные решения против противников оккупации Крыма.

• Евгений Сергеевич Колпиков – прокурор военной прокуратуры Южного военного округа России в Ростове-на-Дону. Как уточнили в Совете ЕС, он привлекал к ответственности проукраинских активистов, подвергшихся притеснениям за противодействие аннексии Крыма, а также выдвигал обвинения в суде РФ гражданам Украины, которые были насильно вывезены с оккупированного полуострова.

• Магомед Фарманович Магомедов – следователь по особым делам первого следственного управления Следственного комитета России по Крыму. Он участвовал в политически мотивированных расследованиях в отношении руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

• Леонид Владимирович Михайлюк – глава ФСБ (Федеральной службы безопасности) в Крыму и Севастополе, а также регионального антитеррористического комитета. По данным Совета ЕС, он руководил силами ФСБ, которые подавляли противников незаконной оккупации Крыма.

• Виктор Анатольевич Можелянский – заместитель главы Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя. Он принимал незаконные решения против противников аннексии Крыма.

• Галина Владимировна Редько – судья так называемого Верховного суда Крыма. Она также принимала незаконные решения против противников оккупации Крыма.

• Владимир Николаевич Терентьев – начальник главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму. Как уточнили в Совете ЕС, он контролировал деятельность комитета по политически мотивированным делам против проукраинских активистов.

В общем санкции ЕС, введенные из-за нарушения территориальной целостности Украины, теперь распространяются на 185 физических лиц и 48 юридических лиц.

Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы заморожены.

– Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушение Россией международного права. Более того, ЕС по-прежнему твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, — подчеркивается в сообщении.

Санкции за действия России, подрывающие суверенитет Украины, были впервые введены 17 марта 2014 года.

В сентябре Европейский Союз продлил срок действия санкций против ряда граждан и организаций из РФ из-за аннексии Крыма еще на шесть месяцев.

В начале сентября стало известно, что Украина готовит новые санкции против России из-за строительства Керченского моста, разрушения парков и объектов культурного наследия в оккупированном Крыму

Источник: Совет ЕС