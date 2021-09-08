Украина готовит новые санкции против России из-за строительства Керченского моста

Кабмин на заседании 8 сентября утвердил список из 24 юридических и шести физических лиц РФ, который выносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны для введения нового пакета санкций.

Эти 30 человек причастны к незаконной постройке Керченского моста и разрушению парков и объектов культурного наследия Севастополя в оккупированном Крыму.

Санкции в отношении них предлагается применять в течение 5 лет.

Это означает, что в случае обнаружения у соответствующих российских копаний имущества на территории Украины они не смогут им пользоваться в течение ук.азанного срока. Будут также заблокированы экспортно-импортные операции, вывод капиталов и в целом деятельность на территории Украины.

Для российских граждан введение санкций будет означать невозможность их въезда в Украину, заблокирует возможность распоряжаться имуществом, в том числе участие в приватизации и аренде государственного имущества.

После введения санкций решением СНБО Министерство иностранных дел обязано проинформировать об этом компетентные органы Евросоюза, США, Канады и других государств, чтобы они рассмотрели вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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На заседании 20 августа СНБО ввел новые санкции против нескольких человек. В частности, в список попали главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва, Алла Бондаренко, Анатолий и Ольга Шарий, а также нардеп Андрей Деркач.

Под ограничения попали также судьи, силовики и чиновники, которые выносят незаконные приговоры украинцам в оккупированном Крыму, и СМИ, зарегистрированных на полуострове и на оккупированном Донбассе

Источник: МінТОТ