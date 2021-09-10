ЕС продлил санкции против РФ из-за аннексии Крыма

Европейский союз продлил срок действия санкций против ряда граждан и организаций из РФ еще на шесть месяцев.

— Сегодня Рада решила продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года, — говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Имеющиеся санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкционным лицам и организациям.

Как и раньше, санкции будут применяться до 117 физических и 48 юридических лиц.

Ограничительные меры против лиц, подрывающих и угрожают территориальной целостности и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014 года.

В Евросовете напомнили, что перечень санкционированных лиц регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению институтом.

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Источник: European Council