Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

ЕС продлил санкции против РФ из-за аннексии Крыма

європейський сою з єс

Европейский союз продлил срок действия санкций против ряда граждан и организаций из РФ еще на шесть месяцев.

— Сегодня Рада решила продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года, — говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Имеющиеся санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкционным лицам и организациям.

Как и раньше, санкции будут применяться до 117 физических и 48 юридических лиц.

Ограничительные меры против лиц, подрывающих и угрожают территориальной целостности и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014 года.

В Евросовете напомнили, что перечень санкционированных лиц регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению институтом.

Читайте:

Источник: European Council

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка