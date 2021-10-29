Военные Мьянмы приговорили к 20 годам лишения свободы помощника бывшего государственного советника страны Аун Сан Су Чжи — У Вин Хтейна.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на слова адвоката. Хтейна обвинили в государственной измене.

Сначала ошибочно сообщали о том, что 20-летний срок заключения получила сама Аун Сан Су Чжи, которая продолжает находиться под стражей.

После военного переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года власть в стране захватила армия и генерал Мин Аун Хлайн.

Военные выступили против правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой одержала победу на выборах в ноябре 2020 года.

Подопечные генерала Мин Аун Хлайн задержали членов правительства и ввели военное положение. Аун Сан Су Чжи обвинили во взяточничестве, нарушении закона об импорте и экспорте, законе о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны.

После этого в стране вспыхнули протесты, переросшие в стычки с военными. Силовики приступили к массовым расстрелам демонстрантов, жертвами которых стали более 700 человек.