Адвокаты, представляющие на судебном процессе в Нидерландах родственников 298 человек, погибших в результате сбития самолета Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Украиной, стали жертвами запугивать и слежек. Им было предложено дополнительные меры безопасности.

Несколько представителей членов команды защиты замечали слежку от здания суда до дома, а также видели подозрительных лиц возле своих домов. Случаи преследования резко возросли за последние месяцы.

Издание RTL пишет, что это может быть связано с выступлениями родственников во время судебных заседаний в прошлом месяце.

Обычно эти юристы не играют ведущей роли в зале суда. Ведь, в первую очередь, там выступают прокуроры и адвокаты подозреваемого.

В начале сентября судебный процесс был возобновлен с правом выступления ближайших родственников. Почти три недели они объясняли суду, что означала для них катастрофа рейса MH17, произошедшая 17 июля 2014 года.

Им помогала группа юристов, объединенных в так называемую команду правовой помощи (RBT). Эти адвокаты уже много лет принимают участие в уголовном деле и имеют к нему доступ, предоставленный прокуратурой. Дело в настоящее время содержит более 60 тыс. страниц.

Восемь членов RBT были приглашены в Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) 22 сентября. Во время широкой презентации NCTV заявила, что Россия разными способами пыталась помешать работе адвокатов и запугать их. Тогда NCTV предложил юристам включить их в программу безопасности. Затем были приняты соответствующие меры.

По словам исследователя Лейденского университета Бен де Йонга, который специализируется на российских службах безопасности и разведки, такой подход отвечает тому, как работает Россия.

В начале сентября 2021 стало известно, что к делу о крушении самолета рейса MH17 привлекли нового прокурора. Им стала Биргит ван Россел.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Источник: RTL Nieuws