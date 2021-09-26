Россия не расскажет правду о MH17 — основатель Bellingcat о трагедии

Российская Федерация не расскажет правду о своей роли в авиатрагедии MH17, в результате которой погибли все люди, находившиеся на борту пассажирского самолета.

Поэтому надо продолжать прилагать усилия, чтобы собрать всю информацию и узнать правду. Об этом заявил британский журналист и основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам, нет никакой надежды на то, что РФ когда-то скажет правду о катастрофе Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, поэтому нужно в дальнейшем собирать данные самостоятельно.

Журналист отметил, что выступление родственников погибших в суде — это самая эмоциональная часть. По его словам, они напоминают о том, сколько жизней было потеряно, и как это опустошение ухудшилось действиями России.

В Нидерландах завершился блок слушаний о деле MH17. В результате сбивания пассажирского самолета Boeing 777 погибли 15 членов экипажа и 283 пассажира.

Следующий блок слушаний запланирован на 1 ноября. Во время заседаний родственники погибших в результате авиатрагедии будут выступать в суде. Всего слово предоставят 93 родственникам.

Международная следственная группа сделала вывод, что самолет сбили с ЗРК Бук, принадлежащего одной из бригад противовоздушной обороны ВС России.