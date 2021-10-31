МИД Грузии не обсуждало с Украиной экстрадицию Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии не обсуждало с представителями Украины вопроса передачи задержанного Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. По его словам, никакой коммуникации с украинскими дипломатами по экстрадиции Саакашвили не было.

—Мы неоднократно объясняли, что в такой ситуации экстрадиция не происходит. Не было никаких подобных обращений, – рассказал он.

Накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, представители власти Украины намерены вернуть Саакашвили, а переговоры по этому поводу на дипломатическом уровне уже проводят.

Министерство иностранных дел Грузии опровергло эту информацию, заявив, что никаких переговоров с Киевом по этому вопросу не проводилось.

Задержание Саакашвили

Вечером 1 октября в Грузии задержали Михеила Саакашвили, ранее занимавшего должность президента этой страны. Он вернулся в Грузию впервые с 2013 года.

После задержания Саакашвили объявил голодовку в знак протеста, а его врач рассказал об ухудшении состояния здоровья политика и рассказал о талассемии (наследственном генетическом заболевании крови), во время которой вообще нельзя голодать.

Вскоре Министерство юстиции Грузии начало отрицать эту информацию. В ведомстве заявили, что состояние здоровья Саакашвили – удовлетворительное, а его жизненно важные показатели – в норме.