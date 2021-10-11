Министерство юстиции Грузии опровергло информацию об ухудшении состояния здоровья задержанного бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По данным учреждения, его жизненно важные показатели сейчас находятся в норме, Саакашвили принимает назначенные лекарства, а здоровье — в удовлетворительном состоянии.

В то же время его постоянно осматривают медицинские работники, поскольку он отказывается от пищи в знак протеста против выдвинутых обвинений, отметили в сообщении.

Ранее врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния здоровья политика. По его словам, ему необходима госпитализация.

Также врач добавил, что у Саакашвили — талассемия (редкое генетическое заболевание крови), во время которой нельзя голодать.

Задержание Саакашвили

8 октября в Тбилиси правоохранители задержали Михеила Саакашвили — третьего президента Грузии, который не был на родине с 2013 года.

С этого времени политик проживал в Украине, а вскоре он стал гражданином нашего государства. Прокуратура Грузии возбудила дело против Саакашвили из-за незаконного пересечения границы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Саакашвили необходимо вернуть, поскольку он — гражданин Украины. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, наша страна не оставляет своих граждан.