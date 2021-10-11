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Юлія Захарченко |

Минюст Грузии опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Минюст Грузии опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Министерство юстиции Грузии опровергло информацию об ухудшении состояния здоровья задержанного бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По данным учреждения, его жизненно важные показатели сейчас находятся в норме, Саакашвили принимает назначенные лекарства, а здоровье — в удовлетворительном состоянии.

В то же время его постоянно осматривают медицинские работники, поскольку он отказывается от пищи в знак протеста против выдвинутых обвинений, отметили в сообщении.

Ранее врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния здоровья политика. По его словам, ему необходима госпитализация.

Также врач добавил, что у Саакашвили — талассемия (редкое генетическое заболевание крови), во время которой нельзя голодать.

Задержание Саакашвили

8 октября в Тбилиси правоохранители задержали Михеила Саакашвили — третьего президента Грузии, который не был на родине с 2013 года.

С этого времени политик проживал в Украине, а вскоре он стал гражданином нашего государства. Прокуратура Грузии возбудила дело против Саакашвили из-за незаконного пересечения границы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Саакашвили необходимо вернуть, поскольку он — гражданин Украины. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, наша страна не оставляет своих граждан.

Фото: УНИАН

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