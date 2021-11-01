Сегодня, 1 ноября, в нидерландском судебном комплексе Схипхол начнется десятый блок слушаний о сбитии самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Суд заслушает результаты работы следственного судьи, претензии потерпевших сторон и родственников. Согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1, 8-9, 15-17 ноября 2021 года.

1 и 8 ноября в суде выступят родственники погибших. Во вторник, 9 ноября, будут обсуждены обращения и иски потерпевших. 15 и 16 ноября прокуратура получит заключительное слово, в частности о вынесении приговора.

Также суд оставляет возможность проведения судебного заседания в среду, 17 ноября 2021 года.

С 15 ноября прокуроры будут объяснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, и объявят наказание.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых — три гражданина РФ и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Их обвиняют в убийстве 298 пассажиров и аварии авиалайнера. Подозреваемые не находятся на суде, а интересы Пулатова представляют адвокаты компании в Нидерландах.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства.

Источник: Judicial Complex Schiphol