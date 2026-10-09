Потери врага на 9 октября 2026 года обнародовал в своей сводке Генштаб ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали как минимум 1 710 российских военных.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть на 1 689-е сутки, потери РФ достигли 1 млн 549 тыс. человек.

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Потери врага на 9 октября 2026 года

личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;

танков — 12 402 (+3) шт.;

боевых бронированных машин — 25 509 (+7) шт.;

артиллерийских систем — 50 950 (+67) шт.;

РСЗО – 2 199 (+5) шт.;

средств ПВО – 1 693 (+1) шт.;

самолетов – 443 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 555 335 (+1 757) шт.;

крылатых ракет — 5 126 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617) шт.;

специальной техники – 4 810 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.