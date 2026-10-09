Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 9 октября: ВСУ уничтожили еще 1 710 оккупантов, 3 танка и более 1 700 БпЛА
Потери врага на 9 октября 2026 года обнародовал в своей сводке Генштаб ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали как минимум 1 710 российских военных.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть на 1 689-е сутки, потери РФ достигли 1 млн 549 тыс. человек.
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Потери врага на 9 октября 2026 года
- личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;
- танков — 12 402 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 509 (+7) шт.;
- артиллерийских систем — 50 950 (+67) шт.;
- РСЗО – 2 199 (+5) шт.;
- средств ПВО – 1 693 (+1) шт.;
- самолетов – 443 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 555 335 (+1 757) шт.;
- крылатых ракет — 5 126 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617) шт.;
- специальной техники – 4 810 (+4) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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