В 7 выпуске кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы 5 участников ждали испытания корейским барбекю, серия напряженных кулинарных дуэлей и масштабная битва черных фартуков, в которой соревновались сразу 10 поваров.

По итогам всех конкурсов, проект покинул один из кулинаров.

Кто именно выбыл из 7 выпуска МастерШеф. Профессионалы 5 от 3 октября 2026 года — читайте дальше на Фактах ICTV.

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МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 7 выпуск

Первый конкурс погрузил шефов в культуру корейского барбекю, информирует STB.UA. Главная сложность заключалась в том, что судьи — Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Алекс Якутов — должны были самостоятельно доготовить на открытом огне по меньшей мере три элемента из представленного меню.

Победу одержала “фиолетовая” команда (Макс, Жора, Анастасия и Дмитрий), а шеф-нож одержал Жора.

Поражения потерпели “красные” (Екатерина, Галина, Елизавета и Ирина) — их блюдам не хватило вкуса, поэтому Галина и Екатерина одели черные фартуки.

Вторым испытанием стали кулинарные дуэли вслепую.

— Сегодня вас ждут кулинарные дуэли, не на смерть, а на черные фартуки, — объявила Ольга Мартыновская.

16 поваров разбили на 8 пар. У каждой был одинаковый базовый набор из 5 ингредиентов под коробкой-загадкой и каждые 10 минут поочередно выбирала дополнительные продукты, которые становились обязательными для обоих соперников.

По результатам дегустации черные фартуки одели Анастасия, Макс, Андрюха, Алексей, Даниил, Дмитрий, Елизавета и Ирина.

В битве за право остаться на шоу соревновались 10 поваров: Галина, Екатерина, Анастасия, Макс, Андрюха, Алексей, Даниил, Дмитрий, Елизавета и Ирина.

Испытание состояло из пяти этапов – от создания базы до финальной презентации.

В каждом раунде два лучших участника снимали черные фартуки, а победитель получал право распределять ингредиенты следующего этапа между другими.

1-й этап (flatbread и пиклс из кабачков): первыми на балкон поднялись Алексей и Анастасия.

2-й этап (гарнир): лучшие результаты показали Макс и Дмитрий.

3-й этап (белок): белые фартуки завоевали Ирина и Екатерина.

4-й этап (соус): удачно справились и спаслись Андрюха и Галина.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 7 выпуске

В финальном раунде, где через три минуты нужно было завершить презентацию своих блюд, остались Елизавета и Даниил.

По решению судей, в 7 выпуске от 03.10.2026 проект МастерШеф. Профессионалы 5 покинула Елизавета Федорова.

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Елизавета – кондитер из Одессы. По образованию она – экономист, однако подлинным ее призванием стала кулинария. За семь лет Елизавета прошла путь от домашней кухни до профессиональной и успела поработать с известными шефами.

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