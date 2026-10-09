Взрывы в Запорожье 9 октября унесли жизнь одного человека.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 9 октября: что известно

В Запорожье сегодня, 9 октября, прогремели взрывы во время российской атаки. Утром российские войска нанесли шесть ударов по городу, обстреляв жилую застройку.

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По данным Запорожской ОВА, один из ударов пришелся рядом с многоэтажным жилым домом, ещё один — недалеко от учреждения внешкольного образования.

В результате российской атаки погиб мужчина. Число раненых возросло до пяти, среди них — ребенок.

На местах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня, 9 октября, устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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