Взрывы в Запорожье 9 октября унесли жизнь одного человека.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

В Запорожье сегодня, 9 октября, прогремели взрывы во время российской атаки. Утром российские войска нанесли шесть ударов по городу, обстреляв жилую застройку.

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По данным Запорожской ОВА, один из ударов пришелся рядом с многоэтажным жилым домом, ещё один — недалеко от учреждения внешкольного образования.

В результате российской атаки погиб мужчина. Число раненых возросло до пяти, среди них — ребенок.

На местах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня, 9 октября, устанавливаются.