Взрывы в Запорожье 9 октября: россияне ударили рядом с многоэтажкой, есть погибший
Взрывы в Запорожье 9 октября унесли жизнь одного человека.
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 9 октября: что известно
В Запорожье сегодня, 9 октября, прогремели взрывы во время российской атаки. Утром российские войска нанесли шесть ударов по городу, обстреляв жилую застройку.
По данным Запорожской ОВА, один из ударов пришелся рядом с многоэтажным жилым домом, ещё один — недалеко от учреждения внешкольного образования.
В результате российской атаки погиб мужчина. Число раненых возросло до пяти, среди них — ребенок.
На местах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня, 9 октября, устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.