Сахар относится к базовым продуктам, которые регулярно покупают украинские семьи. Его добавляют в чай и кофе, используют при приготовлении десертов, выпечки, а также для домашней консервации. Поэтому изменения стоимости этого продукта быстро ощущаются в повседневных расходах.

В октябре 2026 года цены на сахар в Украине несколько выше, чем год назад. На это влияет сразу несколько факторов, в частности ситуация с посевами сахарной свеклы, ожидания относительно нового урожая и производства сахара.

Вырастут ли цены на сахар и какой урожай свеклы, читайте на Фактах ICTV.