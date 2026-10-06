Цены на сахар в Украине: что будет со стоимостью до конца 2026 года
Сахар относится к базовым продуктам, которые регулярно покупают украинские семьи. Его добавляют в чай и кофе, используют при приготовлении десертов, выпечки, а также для домашней консервации. Поэтому изменения стоимости этого продукта быстро ощущаются в повседневных расходах.
В октябре 2026 года цены на сахар в Украине несколько выше, чем год назад. На это влияет сразу несколько факторов, в частности ситуация с посевами сахарной свеклы, ожидания относительно нового урожая и производства сахара.
Вырастут ли цены на сахар и какой урожай свеклы, читайте на Фактах ICTV.
Сколько стоит 1 кг сахара в супермаркетах
Стоимость сахара зависит от торговой сети, производителя и фасовки.
Сколько стоит сахар в супермаркетах:
- В АТБ цена 1 кг колеблется от 30,90 до 39,50 грн.
- В Mетро килограмм сахара стоит 34,90 грн.
- В Novus цены находятся в пределах 34,99-39,49 грн за 1 кг.
- В Ашан цена начинается от 28,49 грн за 1 кг в пересчете на килограмм, если покупать большую упаковку весом 10 кг.
- В Мегамаркете килограмм сахара стоит 38,50 грн.
Почему цены на сахар в Украине растут
Одним из факторов, влияющих на рынок, является сокращение производства сахара в новом сезоне. В Украине в этом году зафиксировали одни из самых маленьких за последние десятилетия площадей посевов сахарной свеклы.
По оценкам ученых Национального научного центра Института аграрной экономики НААН, площади под этой культурой сократились до уровня, которого в Украине не было около 35 лет.
Ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Людмила Пархоменко объясняет такую ситуацию несколькими причинами:
- высокая себестоимость выращивания сахарной свеклы и производства сахара;
- падение мировых цен;
- сокращение экспортных квот в страны ЕС;
- неблагоприятные погодные условия во время посевной;
- последствия полномасштабной войны.
Часть аграриев также изменила структуру посевов и отдала предпочтение культурам, выращивание которых требует меньших затрат или обеспечивает более высокую прибыльность.
Какие цены на сахар сейчас
По данным Украинской аграрной конфедерации, в период с 30 сентября по 3 октября 2026 года оптовые цены на сахар немного повысились. В зависимости от региона, качества продукции и условий оплаты продавцы предлагали его по 25 700-27 000 грн за тонну.
На рынке также есть сахар производства 2025 года. Его цена ниже — около 24 800-25 200 грн за тонну.
На динамику цен влияют ожидания относительно меньшего производства сахара в новом сезоне. Дополнительным фактором называют сухую погоду в Европе.
При этом рынок пока не показывает ажиотажного спроса. По данным Украинской аграрной конфедерации, основными покупателями остаются предприятия пищевой промышленности, в частности хлебозаводы, молокозаводы и консервные предприятия. Торговые компании преимущественно покупают небольшие партии.
Невысокая активность экспорта сдерживает дальнейший рост оптовых цен.
Будет ли в Украине достаточно сахара
Несмотря на сокращение площадей под сахарной свеклой и ожидаемое уменьшение производства, оснований говорить о дефиците сахара на внутреннем рынке нет.
Ученые Института аграрной экономики отмечают, что ситуацию должны поддержать запасы, сформированные в предыдущие годы.
Для отрасли ситуация остается непростой. После значительных объемов экспорта в предыдущие годы производители столкнулись с изменением внешних условий, в частности ограничениями на поставки в ЕС и более низкими мировыми ценами.
6 октября УКАБ обнародовал оперативные данные по сбору урожая. По состоянию на 5 октября в Украине уже собрали 824,6 тыс. тонн сахарной свеклы с 16,3 тыс. га, то есть 9,5% прогнозируемой площади. Средняя урожайность составила 506,5 ц/га.
За неделю объем собранной свеклы увеличился на 528,1 тыс. тонн. В начале октября уборка сахарной свеклы заметно ускорилась.
Что будет с ценами на сахар до конца 2026 года
Ситуация на рынке пока указывает на риск дальнейшего повышения цен на сахар. Новый сезон проходит на фоне сокращения площадей под сахарной свеклой, а значит, ожидается меньший объем производства.
Скорее всего, до конца 2026 года цены на сахар будут оставаться под влиянием двух противоположных факторов: меньшее предложение нового урожая будет поддерживать цены, тогда как относительно слабый спрос и невысокая активность экспорта будут сдерживать их рост.
Поэтому украинцам стоит готовиться не к дефициту сахара, а прежде всего к возможному постепенному подорожанию продукта.
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