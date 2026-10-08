Государство продолжает начислять помощь гражданам, которые из-за своего материального или семейного положения нуждаются в финансовой поддержке.

Факты ICTV выясняли, как проходит финансирование социальных выплат в октябре 2026 года, сколько средств уже направлено получателям и повлияет ли Зимняя поддержка на расчет жилищной субсидии.

Когда будет финансирование социальных выплат в октябре 2026 года

В октябре Пенсионный фонд уже начал финансирование по основным направлениям. По состоянию на 7 октября Пенсионный фонд Украины профинансировал 0,4 млрд грн по направлению социальных пособий и других выплат.

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Этот показатель является частью общего объема средств, которые Фонд направляет в октябре на выплаты гражданам. Отдельно в отчетности указываются суммы, предназначенные для пенсий, жилищных субсидий и льгот, а также страховых выплат.

Так, на пенсии по состоянию на 7 октября уже направлено 22,7 млрд грн. Через АО Укрпочта профинансировано 3,7 млрд грн, еще 19 млрд грн — через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы Пенсионный фонд направил 1,5 млрд грн. Еще 1,7 млрд грн составляет финансирование страховых выплат, из которых 0,4 млрд грн приходится на оплату больничных.

Таким образом, финансирование социальных выплат в октябре продолжается. По состоянию на 7 октября по этому направлению профинансировано 0,4 млрд грн. Зачисление средств конкретному получателю происходит в соответствии с установленным графиком.

На какие социальные выплаты направляются средства

Пенсионный фонд осуществляет финансирование различных государственных программ, рассчитанных на граждан, которые соответствуют установленным условиям для получения помощи.

К социальным выплатам относятся, в частности, государственная помощь малообеспеченным семьям, выплаты одиноким матерям, поддержка многодетных семей и другие виды помощи.

Учтут ли Зимнюю поддержку при расчете субсидии

Пенсионный фонд также разъяснил вопрос, который касается получателей жилищных субсидий. Для назначения жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Правила определения такого дохода установлены постановлением Кабмина №632.

В документе определен перечень доходов, которые не включаются в расчет. Среди них есть и одноразовые пособия и компенсации, полученные в течение одного календарного года.

Именно поэтому одноразовая денежная помощь Зимняя поддержка не будет включаться в совокупный доход семьи при определении права на государственную социальную помощь, в том числе при расчете жилищной субсидии.

Таким образом, получение этой одноразовой выплаты не увеличит сумму дохода домохозяйства, которую Пенсионный фонд будет учитывать при назначении жилищной субсидии.

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