Австрийский парламент лишил иммунитета бывшего канцлера страны Себастьяна Курца. Законодатели единогласно проголосовали за это решение.

Снятие неприкосновенности с Курца ускорит расследование против него и его Австрийской народной партии (ÖVP).

Сам Курц сказал, что продолжит сотрудничество со следствием и не будет вмешиваться. В то же время он отвергает все обвинения в свою сторону.

В отношении Курца расследуют дела о возможной манипуляции общественным мнением за счет налогоплательщиков, а также о коррупции.

6 октября в офисе Себастьяна Курца и штабе его Австрийской народной партии в Вене провели обыски. Обвинения против него основываются на опубликованных в СМИ исследованиях, оплаченных Министерством финансов Австрии. Также там содержатся обвинения в адрес его ближайшего окружения.

9 октября Себастьян Курц объявил об отставке с должности канцлера Австрии. В должности его заменил экс-глава МИД Александр Шалленберг. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел его к присяге в должности главы австрийского правительства 11 октября.

Источник: DerStandard