Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что уходит в отставку. Политик предложил на должность главы государства нынешнего министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.

Однако Курц остается главой консервативной Австрийской народной партии. В настоящее время прокуратура ведет расследование относительно Курца.

Политика и еще девяти лиц подозревают в коррупционных действиях. Накануне отставку канцлера потребовали несколько оппозиционных партий.

Среди них — Социал-демократическая партия Австрии, либеральная Новая Австрия и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Правоохранители проводят расследование относительно Курца, которого подозревают в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

По данным прокуратуры, с 2016 до 2018 годов Министерство финансов Австрии использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в местной газете в обмен на размещение опросов общественных настроев, которые были выгодными для партии политика.

Следователи предполагают, что это могло быть частью плана, благодаря которому Себастьян Курц сначала стал лидером консервативной Австрийской народной партии, а потом — канцлером страны.