Лжесвидетельство и коррупция: в офисе канцлера Австрии и его партии провели обыски

В среду, 6 октября, в офисе канцлера Австрии Себастьяна Курца и штабе его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP) провели обыски.

Правоохранители расследуют дело против Курца по обвинению в злоупотреблении доверием, даче ложных показаний, взяточничестве и коррупции.

Обвинения против канцлера основаны на опубликованных в СМИ исследованиях, которые были оплачены Министерством финансов Австрии. Также там содержатся обвинения в адрес его ближайшего окружения.

Их обвиняют во взяточничестве или, как в случае с канцлером, в пособничестве к взяточничеству. Курца также проверяют на измену.

Ордер на обыск выдал 4 октября судья Стефан Фолхаммер, который перед этим заслушал Себастьян Курца как подозреваемого.

Обыски провели в нескольких офисах Федеральной канцелярии и штаб-квартире партии Курца. Кроме канцлера внимание было приковано к его ближайшему окружению: медиа-стратегах Йоханнесу Фришманну, Джеральду Флейшманну и советнику Стефану Штайнеру.

Среди подозреваемых в списке также генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид, бывший министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнеры.

Ибица-гейт в Австрии

Дело против Курца стало результатом политического скандала в Австрии под названием Ибица-гейт с участием вице-канцлера Штрахе, заместителя лидера Партии свободы Иоганна Гуденуса и других членов этой партии.

На фоне скандала в 2019 году Штрахе подал в отставку с должностей вице-канцлера, который разгорелся после видеозаписи с острова Ибица. На нем Штрахе обещает государственные контракты женщине, которая выдавала себя за племянницу российского олигарха, в обмен на поддержку избирательной кампании Партии свободы в 2017 году.

Видеозапись привела к масштабному расследованию, которое завершилось предъявлением еще нескольких обвинений Штрахе и другим политикам.

Скандал привел к расколу в правящей коалиции, а канцлеру Себастьяну Курцу пришлось уйти в отставку. Позже партия Курца победила на досрочных парламентских выборах, и он снова возглавил австрийское правительство.

Источник: Die Presse