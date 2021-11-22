В Афганистане талибы запретили женщинам сниматься в телесериалах

В Афганистане радикальное движение Талибан запретило женщинам сниматься в телевизионных драмах, а журналисткам и ведущим – появляться на телевидении без платка.

По данным иностранных СМИ, новые правила талибов для телеканалов включают в себя восемь требований. Среди них – запрет фильмов, противоречащих принципам шариата или исламского права и афганским ценностям.

Запрещены кадры на телевидении, в которых мужчины обнажают интимные части тела. Нельзя транслировать комедии или развлекательные шоу, которые высмеивают религию или могут показаться оскорбительными для афганцев.

В то же время талибы запретили трансляцию фильмов, пропагандирующих иностранные культурные ценности. Для местных журналистов это объявление стало неожиданным.

Ситуация в Афганистане

В сентябре Талибан запретил девушкам и женщинам учиться в афганском университете и выходить на работу, а мужчинам — брить и подстригать бороду.

Ситуация в Афганистане по-прежнему остается сложной со середины августа, когда талибы захватили власть в стране. Местные жители опасаются того, что представители радикального движения постепенно вводят жесткие ограничения.

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Источник: BBC