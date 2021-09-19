В столице Афганистана – Кабуле женщинам, работающим в органах городской власти, приказали не выходить на работу и оставаться дома.

Соответствующее распоряжение озвучили представители радикального исламистского движения Талибан, которое сейчас контролирует город и страну.

Работать позволили только тем женщинам, которых невозможно заменить на их должностях мужчинами (например, работницам некоторых конструкторских и инженерных отделов, а также общественных уборных для женщин).

Новое решение талибов не позволит большинству женщин в Кабуле выйти на работу. Это свидетельствует о том, что Талибан, который захватил город в прошлом месяце, навязывает свое строгое толкование ислама местным жителям, несмотря на первоначальные обещания быть толерантными.

В последнее время талибы выдали несколько распоряжений, которые ограничили права женщин и девушек в Афганистане.

Например, афганские девушки не смогли вернуться к учебе в средней школе: уроки пока разрешено посещать только парням. Кроме того, к учебному процессу допустили только учителей-мужчин.

Студенткам университетов сообщили, что они должны учиться отдельно от мужчин, а также должны придерживаться строгого дресс-кода.

А в начале сентября Талибан запретил женщинам, в том числе и спортсменкам из национальных сборных Афганистана, заниматься спортом.

Также на днях талибы расформировали в Афганистане министерство по правам женщин, заменив его так называемым министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока, которому было поручено обеспечивать соблюдение исламских норм.

В воскресенье чуть более десятка женщин устроили протест у министерства, держа небольшие плакаты с призывом разрешить им участвовать в общественной жизни.

– Общество, в котором женщины неактивны, – это мертвое общество, — было написано на плакатах.

Акция продолжалась около 10 минут, после чего женщины сели в автомобиль и уехали, так как поблизости за их действиями наблюдали талибы.

В последнее время боевики Талибана силой подавили несколько протестов женщин.

В период правления талибов в 1990-х годах женщинам и девушкам также запрещали посещать школы и университеты, работать и активно участвовать в общественной жизни.

После отстранения их от власти в 2001 году фиксировался прогресс в обучении в Афганистане среди девушек и женщин.

Читайте Талибан запретил афганцам протестовать без разрешения

Источник: Associated Press, The Guardian

Фото: Associated Press