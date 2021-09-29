В Кабуле (Афганистан) студенткам и преподавательницам запретили возвращаться к учебному процессу в местном университете.

Соответствующее объявление сделал новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат, которого назначили боевики радикального исламистского движения Талибан.

По его словам, женщинам запрещено учиться или преподавать в учебном заведении, пока там не будет создана так называемая исламская среда.

– Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не позволят посещать университеты или работать там. Ислам прежде всего, — говорится в заявлении.

На днях Гайрат также сообщал, что университет работает над планом по организации обучения студенток, однако не уточнил, когда он будет завершен.

– Из-за нехватки преподавателей-женщин мы работаем над планом, чтобы преподаватели-мужчины могли обучать студенток через занавески в аудиториях. Таким образом будет создана исламская среда для получения образования студентками, — утверждал новый ректор Кабульского университета.

Кроме того, Гайрат озвучил свое видение будущего этого учебного заведения. По его словам, Кабульский университет должен стать центром, где будут учиться настоящие мусульмане со всего мира, а современную науку следует исламизировать.

Смена ректора Кабульского университета ранее вызвала шквал критики из-за отсутствия у Гайрата нужной квалификации.

Ранее в этом месяце студенток университетов в Афганистане уведомили, что они должны учиться отдельно от мужчин, а также должны придерживаться строгого дресс-кода.

После захвата власти в Афганистане Талибан навязывает местным жителям свое строгое толкование ислама, несмотря на первоначальные обещания быть толерантными. Талибы утверждали, что женщинам позволят работать и учиться, однако в рамках шариата (исламской законодательной системы).

В период правления талибов в 1996-2001 годах женщинам и девушкам также запрещали посещать школы и университеты, работать и активно участвовать в общественной жизни.

Другие ограничения в Афганистане

В последнее время талибы выдали несколько распоряжений, которые ограничили права местных жителей, в частности женщин и девушек.

Например, афганские девушки не смогли вернуться к учебе в средней школе: уроки пока разрешено посещать только парням. Кроме того, к учебному процессу допустили только учителей-мужчин.

А в начале сентября Талибан запретил женщинам, в том числе и спортсменкам из национальных сборных Афганистана, заниматься спортом.

Также талибы расформировали в Афганистане министерство по правам женщин, заменив его так называемым министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока, которому было поручено обеспечивать соблюдение исламских норм.

А парикмахерам запретили брить или стричь бороды мужчинам: за нарушение обещают наказывать.

Один из основателей движения Талибан мулла Нуруддин Тураби уже заявил, что в Афганистан вернутся суровые наказания, в частности пытки, ампутации рук и казни.

Фото: Associated Press