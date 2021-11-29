Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны стать посредником в разрешении вооруженного конфликта, который Россия развязала против Украины.

Такое заявление турецкий лидер сделал во время беседы с журналистами по дороге с саммита Организации экономического сотрудничества в Туркменистане.

По словам Эрдогана, Турция уже наладила контакты как с Киевом, так и с Москвой (а именно с президентом РФ Владимиром Путиным).

Политик подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

– Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положении крымских татар, – отметил Эрдоган.

Он уточнил, что по этому вопросу происходили неоднократные переговоры с Россией (в том числе и с Путиным), и контакты продолжаются.

– Мы надеемся, что этот регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами, — подчеркнул Эрдоган.

В сентябре этого года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины. Кроме того, он отмечал необходимость прилагать больше усилий для защиты крымских татар. Такое заявление политик сделал во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Недавно глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что у границ Украины сосредоточено более 92 тыс. российских войск. По его данным, Россия может совершить атаку на наше государство в конце января – начале февраля 2022 года. При этом россияне могут совершить нападение сразу с нескольких направлений.

Источник: Anadolu Agency, Hürriyet