США следят за действиями России у границы Украины — глава Пентагона

США следят за действиями России у украинских границ. Об этом во время брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что часто контактирует по этому поводу с главой Европейского командования вооруженных сил США генералом Тодом Уолтерсом.

Ллойд Остин призвал Россию соблюдать Минские договоренности и быть прозрачной в отношении своих действий.

— Я призываю Россию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать и делать шаги в соответствии с Минскими договоренностями.

Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины.

Информация о том, что Россия наращивает войска у украинской границы, недавно появилась в американских СМИ.

В то же время в Украине такие данные опровергли. Заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что разведка не сообщала о наращивании войск. Пресс-секретарь президента также не подтвердил стягивание российских войск к границе.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что НАТО внимательно следит за ситуацией и готово реагировать.

Перед этим по поводу ситуации также высказывался государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что США не хотят повторения в Украине сценария 2014 года.

Франция пригрозила РФ серьезными последствиями в случае ущерба целостности Украины.