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Факты / Мир / Мировые новости

Стартовали переговоры Байдена с Путиным

Татьяна Забожко редактор ленты
Стартовали переговоры Байдена с Путиным

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Об их старте сообщили иностранные СМИ.

Лидеры государств обсудят военные действия России у границ Украины, стратегическую стабильность между странами, кибернетические и региональные проблемы.

Видеозвонок президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина запланировали на 7 декабря из-за наращивания российских войск на украинской границе.

Мировое сообщество к таким действиям Кремля относится как к признаку потенциального вторжения.

После разговора с главой Кремля Джо Байден намерен пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

6 декабря глава Украины согласовал позиции накануне разговора президентов США и РФ с госсекретарем Энтони Блинкеном.

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