Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с Владимиром Путиным.

Об этом заявила американская журналистка и репортер Белого дома Наталья Бертран на своей странице в социальной сети Twitter.

Biden will be speaking later today with key European allies, ahead of his call with Putin tomorrow, official said.

Blinken will be speaking with Ukrainian President Zelensky ahead of the call, and Biden will talk to Zelensky in days following the call to read it out. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 6, 2021

Она отметила, что об этом сказал высокопоставленный чиновник администрации США. По его словам, сегодня президент США будет говорить с ключевыми европейскими союзниками перед завтрашним разговором с Путиным.

Репортер Белого дома добавила, что накануне с президентом Украины Владимиром Зеленским будет разговаривать государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Через несколько дней после его звонка президент Америки проведет разговор с главой украинского государства.

Бертран добавила, что чиновник из администрации Байдена намекнул на дополнительное размещение сил США на восточном фланге союзников из НАТО в случае нападения России на Украину.