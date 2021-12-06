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Факты / Украина / Политика

Байден будет говорить с Зеленским после переговоров с Путиным — Белый дом

Юля Захарченко редактор ленты
Джо Байден Володимир Зеленський

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с Владимиром Путиным.

Об этом заявила американская журналистка и репортер Белого дома Наталья Бертран на своей странице в социальной сети Twitter.

Она отметила, что об этом сказал высокопоставленный чиновник администрации США. По его словам, сегодня президент США будет говорить с ключевыми европейскими союзниками перед завтрашним разговором с Путиным.

Репортер Белого дома добавила, что накануне с президентом Украины Владимиром Зеленским будет разговаривать государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Через несколько дней после его звонка президент Америки проведет разговор с главой украинского государства.

Бертран добавила, что чиновник из администрации Байдена намекнул на дополнительное размещение сил США на восточном фланге союзников из НАТО в случае нападения России на Украину.

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Фото: Depositphotos

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