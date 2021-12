Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с Владимиром Путиным.

Об этом заявила американская журналистка и репортер Белого дома Наталья Бертран на своей странице в социальной сети Twitter.

Biden will be speaking later today with key European allies, ahead of his call with Putin tomorrow, official said.

Blinken will be speaking with Ukrainian President Zelensky ahead of the call, and Biden will talk to Zelensky in days following the call to read it out.

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 6, 2021