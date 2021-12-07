Французская полиция во вторник, 7 декабря, арестовала в главном аэропорту Парижа подозреваемого члена группировки, убившей саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году в консульстве королевства в Стамбуле.

Пограничная полиция на основании ордера на арест, выданного Турцией, перед вылетом в Эр-Рияд из аэропорта Шарль-де-Голль задержала 33-летнего Халида Ид аль-Утейби.

Его имя фигурирует в расследовании The Washington Post по поводу вероятных имен убийц, базирующихся на основе копий паспортов и данных о путешествиях.

В среду, 8 декабря, он должен предстать перед прокуратурой Парижа. После этого его отправят в Турцию для участия в судебном процессе.

В 2020 году суд в Турции приступил к заочному рассмотрению 20 подозреваемых в убийстве Хашогджи, в том числе двух бывших помощников наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Позже в том же году турецкая прокуратура предъявила обвинение еще шестерым подозреваемым в убийстве, но ни один саудовский чиновник так и не предстал перед судом лично в Турции по делу об этом убийстве.

Джамаль Хашогджи – известный саудовский журналист, живший в изгнании в США и писавший для The Washington Post. 2 октября 2018 года он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы подать документы на женитьбу на своей невесте из Турции и исчез. Его признали погибшим только 20 октября.

Сначала Саудовская Аравия признала, что журналиста убили в консульстве случайно, а спустя несколько дней — что умышленно.

В ЦРУ считают, что убийство журналиста заказал сам наследный принц Мухаммед бин Салман, поскольку тот критиковал политику государства.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии завершился суд над обвиняемыми по делу об убийстве Хашогджи. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни, а троих – к 24 годам лишения свободы. В 2020 году приговоры смягчили до 20 лет, а трем подозреваемым – изменили сроки от 7 до 10 лет.