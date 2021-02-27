Убийство Хашкаджи: США вводят санкции относительно 76 саудовцев

США вводят визовые ограничения относительно 76 саудовцев, которые причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В частности, ввели санкции против бывшего сотрудника саудовской разведки Ахмеда Хасана Мохаммеда аль Асири.

Таким образом США планирует положить конец нападениям в Саудовской Аравии на активистов и журналистов.

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Разведывательная служба США опубликовала отчет, согласно которому убийство Хашкаджи организовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Разведка до сих пор не знает, когда именно саудовцы решили причинить вред отцу пятерых детей. Однако в то же время они уверены, что операцию против Хашкаджи спланировали заранее, поскольку к ней провели тщательную подготовку.

Журналиста убили в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Его тело так и не нашли.

Борьба за права женщин в Саудовской Аравии

Активистка в Саудовской Аравии Луджайн аль-Хатлуль вышла на свободу после 1 001 дня заключения. Она выступала за право женщин водить автомобиль в королевстве.

Сейчас Луджайн запрещено покидать королевство в течение пяти лет. Если она нарушит этот запрет, то предстанет перед судом за нарушение условий досрочного освобождения.