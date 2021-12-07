7 декабря в сети появились первые кадры переговоров президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.
– Добрый день, господин президент, – обратился к Байдену Путин.
– Добрый день, – ответил, смеясь, президент США. – Рад видеть вас снова.
Джо Байден добавил, что в прошлый раз им не удалось увидеться на G20, поэтому он выразил надежду, что в следующий раз им удастся встретиться лично.
Видеозвонок президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина запланировали на 7 декабря, поскольку мировое сообщество беспокоит наращивание российских войск на украинской границе.
Такие действия Кремля, по мнению сообщества, является признаком потенциального вторжения.
После разговора с главой Кремля Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
6 декабря глава Украины согласовал позиции накануне разговора президентов США и РФ с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Фото: Сайт президента Росии