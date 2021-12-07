7 декабря в сети появились первые кадры переговоров президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.

– Добрый день, господин президент, – обратился к Байдену Путин. – Добрый день, – ответил, смеясь, президент США. – Рад видеть вас снова.

Джо Байден добавил, что в прошлый раз им не удалось увидеться на G20, поэтому он выразил надежду, что в следующий раз им удастся встретиться лично.

Видеозвонок президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина запланировали на 7 декабря, поскольку мировое сообщество беспокоит наращивание российских войск на украинской границе.

Такие действия Кремля, по мнению сообщества, является признаком потенциального вторжения.

После разговора с главой Кремля Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

6 декабря глава Украины согласовал позиции накануне разговора президентов США и РФ с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Фото: Сайт президента Росии