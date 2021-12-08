Президент русской Федерации Владимир Путин стремится возродить Советский Союз и конкретно в этом он видит свое предназначение. Такие опасения выразила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Во время выступления в Сенате Нуланд сказала, что Путин рассматривает Украину и страны, когда-то входившие в состав бывшего социалистического образования “как зону своего влияния”. Она отметила, что таким образом он стремится войти в историю, воспроизведя сходство с СССР.

— Есть опасения считать, что он, как проект своего наследия, стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным, или он решит пойти дальше? — сказала Нуланд.

Она добавила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, готовых противостоять агрессии со стороны РФ.

— Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России, — добавила Нуланд.

В ходе слушаний в Сенате Нуланд также сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения в Украину.

По ее словам, в случае их введения последствия такого шага ощутит и российский бизнес, и обычные граждане.

Советник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также сообщил, что в случае вторжения России в Украину проект Северный поток-2 будет остановлен.