Лукашенко хочет создать с Путиным “новый Советский Союз”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обмолвился о создании вместе с президентом РФ Владимиром Путиным “нового Советского Союза”. Об этом он рассказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

По его словам, “этот союз будет более мощным, продвинутым и стабильным”.

— Во-первых, мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать положительный, полезный для нас. А во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого, и что нам в будущем не понадобится, – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент отметил, что у них пока нет сроков создания нового образования.

— Мы не ставим перед собой никаких сроков — 25-й, 30-й или какой-нибудь год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы, – добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в фильме Россия. Новейшая история рассказал, что для него развал СССР стал трагедией и “распадом исторической России”.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время выступления в Сенате в декабре заявила, что Путин стремится возродить СССР, и именно в этом видит свое предназначение.

Она добавила, что Путин рассматривает Украину и страны, которые когда-то входили в состав бывшего социалистического образования, “как зону своего влияния”. Нуланд отметила, что таким образом Путин стремится войти в историю, воспроизведя сходство с СССР.

Источник: Пул Первого